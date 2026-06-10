Nhận định Thụy Điển – Tusinia vào lúc 09:00 ngày 15/06 mang đến cho fan hâm mộ cái nhìn toàn diện về phong độ và chiến thuật trước giờ bóng lăn. Hãy đọc ngay bài phân tích này để cập nhật tỷ lệ kèo chuẩn xác nhất và đưa ra quyết định đặt cược sáng suốt tại Xoilac.

Lịch sử đối đầu của Thụy Điển vs Tusinia

Nhận định Thụy Điển – Tusinia vào lúc 09:00 ngày 15/06 không chỉ dựa trên phong độ hiện tại mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lịch sử đối đầu giữa hai đội. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa Thụy Điển cùng Tunisia diễn ra vào tháng 2/1999 trên sân Tunis. Đại diện Bắc Âu giành chiến thắng tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Niclas Alexandersson.

Thành tích đối đầu giữa Thụy Điển và Tusinia

Đến năm 2003, Tunisia đáp trả bằng kết quả tương tự ngay trên sân nhà, qua đó cân bằng thành tích đối đầu giữa hai đội. Điểm chung của hai lần gặp gỡ này là thế trận chặt chẽ, số bàn thắng rất hạn chế. Kết quả đều được định đoạt bởi một khoảnh khắc tỏa sáng của các cá nhân trên sân.

Sau giai đoạn đó, mỗi đội lựa chọn hướng phát triển riêng. Thụy Điển thường xuyên cạnh tranh tại các giải đấu thuộc khu vực châu Âu, trong khi Tunisia khẳng định vị thế hàng đầu tại châu Phi. Cả hai đều nhiều lần góp mặt ở sân chơi World Cup, tạo nên nền tảng kinh nghiệm đáng kể trước mỗi cuộc đối đầu quốc tế.

Ngày Giải Kết quả Tunisia – Thụy Điển 13/02/2003 Giao hữu 1 – 0 10/02/1999 Giao hữu 0 – 1

Phân tích phong độ hiện tại của hai đội trước thềm Would Cup

Nhận định Thụy Điển – Tusinia vào lúc 09:00 ngày 15/06 đang nhận được nhiều sự quan tâm khi hai đội bước vào màn so tài với những mục tiêu khác nhau. Trước giờ bóng lăn, việc đánh giá phong độ gần đây sẽ là cơ sở quan trọng để dự đoán cục diện cũng như khả năng giành chiến thắng của mỗi bên.

Đánh giá phong độ của hai đội trước thềm Would Cup

Phong độ của Thụy Điển

Đại diện Bắc Âu có hành trình vòng loại chưa thực sự thuyết phục khi nhiều lần mất điểm trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Dù vậy, phong độ đã khởi sắc đáng kể với hai chiến thắng liên tiếp trước Ukraine (3-1) và Ba Lan (3-2), cho thấy khả năng tấn công đang đạt trạng thái tốt.

Thống kê 18 trận gần nhất ghi nhận 9 chiến thắng, 4 trận hòa cùng 5 thất bại, kèm theo 36 pha lập công. Tuy nhiên, việc thiếu vắng một số nhân tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến sức mạnh tổng thể ở cuộc đối đầu sắp tới.

Phong độ của Tusinia

Đại bàng Carthage duy trì phong độ khá ổn định trong thời gian qua với 8 chiến thắng, 5 trận hòa cùng 5 thất bại sau 18 lần ra sân. Thành tích này được xây dựng từ chiến dịch AFCON 2026 tích cực, kết hợp màn trình diễn thuyết phục tại vòng loại World Cup.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất là trận hòa 1-1 trước Brazil ngay trên sân São Paulo, kết quả được xem là một trong những cột mốc nổi bật của bóng đá nước này trong những năm gần đây. Dù dừng bước ở tứ kết AFCON sau thất bại trước Mali, tập thể này vẫn cho thấy năng lực cạnh tranh rất cao.

Nhận định kết quả Thụy Điển vs Tusinia ngày 15/06

Nhận định Thụy Điển – Tusinia vào lúc 09:00 ngày 15/06 hứa hẹn mang đến màn so tài đáng chú ý khi cả hai đội đều sở hữu những điểm mạnh riêng. Dựa trên phong độ, lực lượng cùng các dữ liệu thống kê nổi bật, Xoilac sẽ đưa ra góc nhìn khách quan về khả năng giành kết quả thuận lợi của từng bên.

Dự đoán cục diện trận Thụy Điển vs Tusinia từ Xoilac

Kèo Châu Á

Kèo chấp nửa trái với tỷ lệ ăn 0.93 ở cả hai đầu cho thấy sự phân vân từ nhà cái. Cửa trên Thụy Điển yêu cầu chiến thắng tối thiểu, trong khi Tunisia thắng kèo nếu cầm hòa hoặc thua sát nút. Với lỗ hổng nhân sự nơi hàng thủ Thụy Điển, chọn Tunisia là quyết định sáng suốt nhờ lợi thế tâm lý từ “đại bàng Carthage”.

Loại kèo Tỷ lệ Thụy Điển chấp Tunisia 0.5 (nửa trái) Cửa Thụy Điển 0.93 Cửa Tunisia 0.93

Kèo Châu Âu

Tỷ lệ 1X2 cho thấy đại diện Bắc Âu vẫn được xếp cửa trên với mức thắng trận khá cao. Tuy nhiên, mức ăn 3.60 dành cho đại diện châu Phi phản ánh khả năng tạo bất ngờ vẫn được đánh giá đáng kể. Với những ai yêu thích lựa chọn rủi ro cao, cửa thắng của đội bóng châu Phi là phương án đáng quan tâm.

1 (Thụy Điển thắng) X (Hòa) 2 (Tunisia thắng) 1.86 3.25 3.60

Kèo Tài Xỉu

Mốc tài xỉu 2-2.5 bàn được đánh giá khá cân bằng. Điểm tựa của cửa Tài đến từ hiệu suất ghi bàn cao của đại diện Bắc Âu cùng phong độ tốt của Isak và Gyökeres.

Ngược lại, đại diện châu Phi sở hữu hàng thủ chắc chắn, trong khi hai lần đối đầu trước đây đều xuất hiện rất ít bàn thắng. Nếu tin vào sức tấn công hiện tại của Isak, cửa Tài là lựa chọn đáng cân nhắc.

Loại kèo Tỷ lệ Tổng bàn 2 – 2.5 trái Tài (Over) 1.00 Xỉu (Under) 0.85

Dự đoán tỷ số

Dưới đây là nhận định chuyên sâu về kết quả trận đấu sắp tới:

Tỷ số dự đoán: Thụy Điển 2 – 1 Tunisia.

Cầu thủ ghi bàn tiềm năng gồm Alexander Isak (phút 25-40), Viktor Gyökeres (phút 60 trở đi), Hazem Mastouri (phút 75-85).

Kết luận

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