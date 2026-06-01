Nhận Định Mỹ – Paraguay Vào Lúc 08:00 Ngày 13/06 Chuẩn Xác

Nhận định Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06 mang đến góc nhìn toàn diện về cuộc đối đầu kịch tính này. Các chuyên gia sẽ phân tích chi tiết phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu và biến động kèo để giúp bạn có lựa chọn chuẩn xác nhất. Hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để không bỏ lỡ những phân tích từ Xoilac.

Tìm hiểu phong độ của Mỹ vs Paraguay trước trận đấu

Nhận định Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06 cho thấy cả hai đội đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận đấu quan trọng này. Để đánh giá chính xác đội nào nắm ưu thế, cần nhìn vào phong độ thực tế của hai bên trong những trận gần đây.

Phân tích phong độ Mỹ vs Paraguay trước giờ bóng lăn

Phong độ của Mỹ

Đội tuyển này bước vào cuộc đối đầu lần này với lực lượng trẻ trung, giàu tốc độ cùng khả năng tấn công khá ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đại diện xứ cờ hoa giành được 5 chiến thắng, hòa 2 trận và nhận 3 thất bại. Họ từng tạo dấu ấn mạnh khi đánh bại Uruguay 5-1 hoặc vượt qua Nhật Bản bằng lối chơi áp đảo với tỷ số 2-0.

Dù vậy, hàng phòng ngự của Mỹ vẫn chưa mang lại sự yên tâm cần thiết trong những trận cầu lớn. Thất bại nặng nề 2-8 trước Bỉ cho thấy nhiều khoảng trống nơi tuyến dưới, trước khi đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino tiếp tục để thua Bồ Đào Nha 0-2 ở trận đấu gần nhất.

Phong độ của Paraguay

Paraguay vẫn được đánh giá là tập thể thi đấu khó chịu nhờ lối chơi giàu thể lực cùng khả năng phòng ngự khá chắc chắn. Trong 10 lần ra sân gần nhất, đội bóng này giành được 4 chiến thắng nhưng cũng nhận 4 thất bại. Sau chuỗi trận tích cực trước Mexico cùng Hy Lạp, đoàn quân của HLV Gustavo Alfaro lại gây thất vọng khi để thua Ma Rốc với tỷ số 1-2.

Tại vòng loại World Cup, Paraguay chưa thể duy trì phong độ ổn định xuyên suốt hành trình. Sau 18 lượt trận, họ có 7 chiến thắng, nhận 4 thất bại cùng tổng cộng 28 điểm, qua đó chỉ vừa đủ giữ vị trí thứ 6 để giành vé tham dự vòng chung kết World Cup.

Thành tích đối đầu của hai đội Mỹ vs Paraguay

Lịch sử đối đầu luôn là những cuộc chiến nảy lửa khi mỗi bên đều sở hữu một phong cách hoàn toàn trái ngược. Để biết rõ cái tên nào đang chiếm ưu thế trong quá khứ, hãy cùng nhìn lại những số liệu thống kê chi tiết của hai đội.

Lịch sử đối đầu và số liệu thống kê của Mỹ vs Paraguay

Lịch sử đối đầu vượt trội của đội bóng xứ cờ hoa

Ngay từ kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930, hai đội đã có màn đụng độ lịch sử tại vòng bảng, đại diện Bắc Mỹ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-0. Bước sang thế kỷ 21, tính từ năm 2003 đến nay, hai đội tuyển có thêm tổng cộng 6 lần chạm trán chính thức lẫn giao hữu.

Đội tuyển Mỹ tiếp tục cho thấy sự áp đảo khi mang về 4 chiến thắng, chỉ để sẩy chân 2 lần trước đại diện Nam Mỹ. Đáng chú ý, ở trận giao hữu gần nhất diễn ra vào cuối năm 2025, các cầu thủ một lần nữa giành niềm vui trọn vẹn trước đối thủ với tỷ số sát nút 2-1.

Bảng thống kê kết quả đối đầu giữa hai đội (từ năm 2003 đến nay)

Dưới đây là bảng tổng hợp chi tiết các lần đối đầu từ năm 2003 đến nay, giúp người hâm mộ có cái nhìn rõ nét về thành tích đối đầu giữa hai đội bóng này.

Thời gian Trận đấu Kết quả Mỹ – Paraguay 07/07/2003 Giao hữu 2 – 0 27/03/2011 Giao hữu 0 – 1 12/06/2016 Copa America 1 – 0 28/03/2018 Giao hữu 1 – 0 2025 Giao hữu 2 – 1

Dự đoán kết quả Mỹ vs Paraguay từ góc nhìn chuyên gia

Nhận định Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06 dựa vào phong độ thực tế và lịch sử đối đầu, các chuyên gia bóng đá đã đưa ra những phân tích cụ thể về cục diện trận đấu này. Hãy cùng xem những nhận định chính xác nhất về kết quả cuộc đọ sức giữa hai đội ngay dưới đây.

Xoilac dự đoán tỷ số trận đấu dưới góc nhìn chuyên gia

Khác biệt từ băng ghế huấn luyện và lối chơi

Trận đấu này sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng giữa hai triết lý bóng đá hoàn toàn trái ngược. HLV Mauricio Pochettino phía tuyển Mỹ chắc chắn vẫn trung thành với lối đá pressing tầm cao, tận dụng tối đa tốc độ của các cầu thủ trẻ để đánh vỗ mặt đối thủ. Trong khi đó, HLV Gustavo Alfaro của Paraguay nổi tiếng với lối chơi thực dụng, rình rập, không ngại va chạm để phá lối chơi của đối phương.

Dự đoán tỷ số trận đấu

Mặc dù có những thời điểm hàng thủ thi đấu mất tập trung, nhưng hàng công mạnh mẽ vẫn là điểm tựa lớn để tuyển Mỹ tự tin hướng tới một kết quả thuận lợi. Phần lớn các chuyên gia bóng đá quốc tế đều nghiêng về một chiến thắng sát nút cho đại diện xứ cờ hoa.

Dự đoán của các chuyên gia: Mỹ 1 – 0 Paraguay hoặc Mỹ 2 – 1 Paraguay.

Kết quả khả thi nhất: Mỹ giành chiến thắng tối thiểu nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao tấn công.

Kết luận

Nhận định Mỹ – Paraguay vào lúc 08:00 ngày 13/06 đã mang đến cho người hâm mộ những phân tích chuyên sâu nhất về chiến thuật và lực lượng của hai đội bóng. Đừng bỏ lỡ cơ hội nắm bắt những tỷ lệ kèo có độ chính xác cao bằng cách truy cập và tham gia trải nghiệm tin tức Xoilac ngay hôm nay.